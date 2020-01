Die Börse in Hongkong wird wie geplant morgen wieder öffnen – auf den ersten Blick nur eine Meldung, bei genauerem Hinschauen aber auch ein Signal, das für Beruhigung und Zuversicht unter den Anlegern führt. So können sich die Börsen trotz einer weiter steigenden Zahl an Infektionen in China und auch dem ersten bestätigten Krankheitsfall in Deutschland vom gestrigen Ausverkauf zunächst erholen. Es kann gut sein, dass auf den „schwarzen Montag“ gestern nun ein so genannter „Turnaround-Tuesday“ folgt, auf den hin sich die Kurse im Wochenverlauf wieder erholen – ein Phänomen, welches in den vergangenen Wochen öfter zu beobachten war.

Apple, die heute nach Börsenschluss in den USA ihre Quartalszahlen melden, werden in der japanischen Finanzzeitung Nikkei dahingehend erwähnt, dass man bei Zulieferern zehn Prozent mehr iPhones bestellt habe. Offenbar läuft das Geschäft mit den Endverbrauchern ganz gut. Auch andere Technologieunternehmen werden in dieser Woche der Wall Street ihre Zahlen präsentieren. Positive Überraschungen haben durchaus das Potenzial, das Virus-Thema weiter in den Hintergrund zu drängen.