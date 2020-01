Der Klimawandel und politische Vorgaben sorgen dafür, dass der Verbrennungsmotor eine Auslauftechnologie ist. Dass sich die Elektromobilität langfristig durchsetzen wird, bezweifelt inzwischen so gut wie niemand mehr. Der Verbrennungsmotor steht vor dem Aus, nicht nur wegen des Klimawandels, sondern auch weil die politischen Vorgaben eine Mobilitätswende unumgänglich machen.

Inzwischen gibt es auch ETFs, mit denen Anleger sehr breit gestreut in das Thema „Elektromobilität“ investieren können. Seit Februar 2019 etwa hat der weltgrößte ETF-Anbieter iShares in Deutschland den Electric Vehicles and Driving Technology UCITS ETF (ISIN: IE00BGL86Z12) im Angebot, mit dem Anleger breit gestreut in die Mobilität der Zukunft investieren können.