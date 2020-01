Guided Content "Asien", Acatis, Mein Geld, chinesische Aktien derzeit stark unterbewertet.

Das Research als Grundlage für die Portfolioallokation des Fonds erhält ACATIS von Qilin Capital. Mit einem Analyseteam in Shanghai und in Kooperation mit der chinesischen Elite-Universität Tsinghua besucht und analysiert Qilin die Portfoliounternehmen. Investiert wird überwiegend in private und nicht in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Letztere repräsentieren aufgrund ihrer hohen Marktkapitalisierung den größten Teil der Indizes und sind für uns kaum von Interesse. Dadurch ergibt sich ein benchmarkunabhängiges, werthaltiges Portfolio. Dieser Bereich repräsentiert das neue Asien, und damit das zukünftige Wachstum des Kontinents.

Der Investmentprozess des Fonds ist dreistufig. Er beginnt mit einer Internehmensanalyse, in der das Geschäftsmodell analysiert wird, dessen Zukunftsfähigkeit und die Markstellung. Es folgt die Analyse kapitalmarktrelevanter Kennzahlen. Am Ende wird zur Einschätzung des oft Retail-Anleger getriebenen Marktes die Behavioral Finance Analyse auf den Gesamtmarkt angewendet. So sollen Länder- und Sektor-Champions systematisch identifiziert werden.

Mit dem ACATIS QILIN Marco Polo Asien Fonds bietet ACATIS einen Fonds an, der den Anlegern in den kommenden Jahren einen Mehrwert liefern könnte. Zwischenzeitliche Schwankungen und Kursrückgänge können nicht ausgeschlossen werden.

(Acatis Investment AG)

