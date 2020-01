Union Investment Aktien-Chef Gärtner: Droht eine neue Dot-Com-Blase?

Blicken wir zurück. Als Startschuss für die Dot-Com-Blase gilt die Erstnotiz des Internetbrowsers Netscape Communications am 9. August 1995 an der US-Technologiebörse Nasdaq. Das Verluste schreibende, erst 1994 gegründete Unternehmen, kam zu 28 US-Dollar je Aktie an die Börse. Der Kurs stieg am ersten Handelstag zeitweise auf fast 75 US-Dollar. Alles, was irgendwie mit Internet zu tun hatte und ein „.com“ oder „e-“ im Namen trug, löste ab Mitte der 1990er Jahre bei Investoren euphorische Reaktionen aus. Ob ein tragfähiges Geschäftsmodell zugrunde lag oder nicht, das war egal. Die Aussicht auf hohe Gewinne aus dem grenzenlos erscheinenden digitalen Netz weckte die Gier der Investoren.

Anfang des Jahres 2000 war die Spitze der aufgeblasenen Erwartungen erreicht. Der Nasdaq-Composite-Index hatte sich in fünf Jahren verfünffacht. Traditionelle Kennzahlen wie Kurs-Buchwert- oder Kurs-Gewinn-Verhältnis wurden damals als außer Kraft gesetzt erklärt. Die Bewertungen waren mit Fundamentaldaten nicht mehr vereinbar.

Phase der Desillusionierung