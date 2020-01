ifo-Index enttäuschte

Linz (www.aktiencheck.de) - Zu Jahresbeginn fiel der ifo-Geschäftsklimaindex um 0,4 Punkte auf 95,9 Punkte, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Der Stimmungsindikator für Deutschland werde aus einer Umfrage von etwa 9000 Unternehmen ermittelt. Die aktuelle Geschäftslage werde zwar besser eingeschätzt als im letzten Monat, doch man schaue mit leichter Skepsis in die Zukunft. [ mehr