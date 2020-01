Vertriebsprofi von AllianzGI: Investec Asset Management verstärkt das deutsche Vertriebsteam

„Wir freuen uns, Sebastian Höck in unserem wachsenden Team willkommen zu heißen. Sein umfangreiches Wissen und seine Erfahrung werden es uns ermöglichen, die starke Dynamik des Marktes zu nutzen und unsere Beziehungen zu Banken in Deutschland und Österreich weiter zu festigen“, kommentiert Aymeric François, Country Head für Deutschland und Österreich.

Höck kommt von Allianz Global Investors zu Investec AM. Dort verantwortete er zuletzt das Key Account Management für Banken in Deutschland und Österreich. Davor war er bei Ethenea und Carmignac tätig.

"Die Ernennung von Sebastian Höck verstärkt das Engagement von Investec AM in dieser Region, in der wir das verwaltete Vermögen von 1,5 Mrd. Euro im Jahr 2014 auf heute fast 7,5 Mrd. Euro erhöhen konnten. Dieses Wachstum spiegelt unser Angebot an bedeutenden aktiv verwalteten Lösungen wider, die den Anforderungen und der Nachfrage der hiesigen Investoren gut gerecht werden“, so Aymeric François weiter.