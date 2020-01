DAX – mutig gegenhalten

Die US-Futures noch knapp im Plus, doch der DAX im Sinkflug. Aber – es ist Turnaround Tuesday. Und der VDAX New schießt nach oben. Ergo – mutige Anleger probieren jetzt unter 13.200 einen Kontra-Trade in der WKN GB78GP. Aber – das Papier taugt natürlich primär für Trades im 15-30 Minuten-Takt, bei 13.250 nimmt man etwaige Gewinne mit. Denn Hebel jenseits 100 bedeutet höchstes Risiko. Dies gilt übrigens genau nicht für den Turbo-Bear auf Palladium. Die WKN GB2GY6 mit Hebel 2 ist eher etwas für den langfristig avisierten Preisrücklauf. Übrigens – SR468T bleibt der heißeste Inline-Schein auf den DAX für aktives Trading. Die Funktionsweise haben wir im Video erläutert im Börsenbrief.

Seite 2 ► Seite 1 von 2