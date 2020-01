Tele Columbus bekommt einen neuen CEO: Zum 1. Februar wird Daniel Ritz zum Chief Executive Officer und Mitglied des Vorstands ernannt, kündigt der Berliner Kabelnetzbetreiber an. Ritz wird damit Nachfolger von Timm Degenhardt, der seinen am 31. August 2020 endenden Vertrag nicht verlängern wird. Tele Columbus hatte dies bereits Mitte Dezember gemeldet.Ritz verfüge über weitreichende und internationale Erfahrungen in der ...