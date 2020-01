PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben sich nach dem Kurseinbruch zu Wochenbeginn stabilisiert. Die wichtigsten Aktienindizes bewegten sich am Dienstag nur wenig. Im Fokus blieben die neusten Nachrichten zur Ausbreitung des Coronavirus. Anleger fragen sich weiterhin, wie groß die wirtschaftlichen Folgen der Reisebeschränkungen im Zuge des Virusausbruchs sein werden.

Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 trat am Mittag mit plus 0,01 Prozent auf 3678,34 Punkte nahezu auf der Stelle. Am Montag war er auf das niedrigste Niveau seit Mitte Dezember abgesackt.