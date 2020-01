Essen (www.aktiencheck.de) - Nach dem Schaulaufen von US-Präsident Trump in der letzten Woche in Davos, in der er die Eröffnungsrede beim "World Economic Forum" zu einem reinen Loblied auf seine bisherigen Errungenschaften insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht umfunktionierte und die USA zum Vorbild für die Welt erhob, finden mittlerweile die Sorgen vor einer signifikanten Ausbreitung des jüngsten chinesischen Coronavirus eine immer stärkere Beachtung bei den Investoren, so Dr. [ mehr