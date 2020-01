Nachdem die Aktie von Air Liquide in 2016 noch damit beschäftigt war einen Boden im Bereich von 88,50 Euro zu finden, setze nur wenig später ein Trendwechsel ein und führte in einem ersten Schritt in den darauf folgenden zwei Jahren in den Bereich von 115,50 Euro aufwärts. Nach Auflösung der Seitwärtsbewegung Anfang letzten erreichte das Wertpapier sogar Niveau von 131,09 Euro und übertraf sämtliche Erwartungen an eine vorausgegangene Erholungsbewegung. Doch genau von diesem Widerstandsbereich ist das Wertpapier nun zum zweiten Mal abgeprallt und könnte dadurch ein ausgeprägtes Doppelhoch hinterlassen. Noch ist die Situation nicht besorgniserregend, sollte allerdings von nun an einer engmaschigen Beobachtung unterliegen.