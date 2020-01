Varta – das war nicht zu erwarten

Positives Zeichen bei Varta? Am Dienstag folgt die nächste negative Einschätzung eines Analysten. Hauck senkt die Aktie von “hold” auf “sell” und korrigiert das Kursziel von 50 auf 54 Euro nach oben. Wir hatten für unsere Abonnenten im Turbo-Dienst direkt um 08.30 Uhr die frische News auf dem Tisch. Doch die Aktie reagierte kaum nach unten. Daher: Anleger sollten sich auf die “Long-Seite” fokussieren. Wir empfehlen für spekulative Anleger den Turbo-Bull DF44WE.

Die komplette Meldung: Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Varta von “Hold” auf “Sell” abgestuft, das Kursziel aber von 50 auf 54 Euro angehoben. Der Batteriehersteller habe in der Vergangenheit Vorteile als Erstanbieter nutzen und sehr hohe Margen erzielen können, schrieb Analyst Christian Sandherr in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts aufkommender Wettbewerber aber dürften sich diese wohl als nicht nachhaltig erweisen. Insofern erscheine die immer noch sehr hohe Bewertung der Aktien nicht gerechtfertigt.