Der Kapital-Gipfel hat sich in den vergangenen vier Jahren zu dem Finanz-Event in Deutschland entwickelt. Dort treffen Privatanleger auf bekannte Finanzexperten und Finanzblogger und erfahren aus erster Hand, welche Punkte sie für einen erfolgreichen Vermögensaufbau beachten sollten. Am 06. März 2020 ist es wieder soweit. Auf dem Tageskongress in München können Besucher hochwertigen Vorträgen zu den Themengebieten ETFs, Aktien, Sachwerte, Vermögensaufbau & Co. folgen.

Auch dieses Jahr konnten die Veranstalter einige Größen der Finanzszene als Referenten gewinnen. Begrüßt werden: Dr. Gerd Kommer, Dr. Andreas Beck, Christian W. Röhl (DividendenAdel), Christoph R. Kanzler (Der Kanzler), Stefan Obersteller (Geldbildung), Vincent Willkomm (Freaky Finance), Sebastian Wörner (Der Hobbyinvestor), Margarethe Honisch (Fortunalista), Franz Rieber (extraETF) und viele mehr.