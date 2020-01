Die Palästinenser lehnen Trumps Plan ab. Sie boykottieren die Amerikaner schon, seit Trump Ende 2017 Jerusalem einseitig als Israels Hauptstadt anerkannt hat. Palästinensische Medien berichteten, Präsident Mahmud Abbas habe bei einer Sitzung des Fatah-Zentralkomitees gesagt: "Wir wollen den Volkswiderstand an allen Punkten eskalieren lassen und alle Jugendbewegungen mobilisieren." Er habe ein Gespräch mit Trump verweigert. Während Trump und Netanjahu vor die Presse treten, will Abbas in Ramallah eine Sitzung der palästinensischen Führungsspitze abhalten.

Das Jordantal macht nach Angaben der israelischen Menschenrechtsorganisation Betselem insgesamt rund 30 Prozent des Westjordanlands aus. Es liegt an der Grenze zum Nachbarland Jordanien. 90 Prozent des Jordantales stehen demnach entsprechend der Osloer Friedensverträge unter israelischer Verwaltung. Israel hatte in der Vergangenheit bereits auf die strategische Bedeutung des Jordantals für die eigene Sicherheit verwiesen.

Am Montag kam Trump bereits mit dem rechtskonservativen Regierungschef Netanjahu und mit dessen Herausforderer Benny Gantz vom Mitte-Bündnis Blau-Weiß in separaten Treffen zusammen, um seinen Plan zu erläutern.

Die strittigsten Fragen des Konflikts zwischen Israel und den Palästinensern sollten eigentlich in Verhandlungen beider Seiten gelöst werden. Was sind die wichtigsten Knackpunkte und was schlägt Trumps Plan nach israelischen Medienberichten vor?

SIEDLUNGEN: Trumps Vorhaben sieht den Berichten zufolge unter anderem die Annektierung israelischer Siedlungen im Westjordanland sowie des Jordantals vor - dies würde bedeuten, dass Israel große Teile des Westjordanlands seinem Staatsgebiet einverleibt. Die israelische Zeitung "Haaretz" schrieb am Dienstag, von Israel nicht genehmigte Siedlungs-Außenposten mit Tausenden von Siedlern sollten geräumt werden. 15 Siedlungen sollten dagegen in palästinensisch kontrolliertem Gebiet verbleiben. In mehr als 200 Siedlungen im Westjordanland und in Ost-Jerusalem leben heute mehr als 600 000 Israelis.