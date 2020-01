Bis zum 01. März wird es in bis zu 10 Aktien des DAX30 zu Einstiegen kommen.

Wir werden zum 01.03.2020 offiziell unser DAX30 Aktienpaket einführen. Alle Informationen dazu erfahren Sie in folgendem Webinar!

Wir werden alle Chancen nutzen um direkt nach der Korrektur zu Bestpreisen einzusteigen. Alle Trades bis März werden allen Abonnenten kostenlos zur Verfügung gestellt!

https://www.youtube.com/watch?v=o97I53KX1aw

Was ist jetzt zu tun? Abwarten und sich kostenlos anmelden in unserem Verteiler. Wenn Sie das tun, erhalten Sie zum richtigen Zeitpunkt, wenn unsere Indikatoren Anschlagen eine Kurznachricht per Mail zugeschickt, mit allen relevanten Daten zum Einstieg sodass Sie dies nur noch selbst umsetzen müssen. Wir begleiten Sie dann konstant beim weiteren Positionsmanagement und bei Nachkäufen sowie anschließend beim richtigen Zeitpunkt zum Verkauf.

Wollen Sie beim nächsten Trade dabei sein und selbst unsere Renditen einfahren? Dann besuchen Sie einfach unsere neue Homepage und melden Sie sich kostenlos an unter www.hkcmanagement.de