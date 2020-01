Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Viele Anleger hoffen darauf, dass die Präsidentschaftswahl in den USA neue Impulse für weitere Kursgewinne an den Märkten bringen wird, so Robert Greil, Chefstratege bei Merck Finck Privatbankiers im aktuellen "Blitzlicht".Denn in der Vergangenheit seien die US-Börsen in Wahljahren meist sehr gut gelaufen. [ mehr