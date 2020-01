JP Morgan hat die Aktie von Beyond Meat gleich in zweifacher Hinsicht abgestuft. Zum einen senken die Aktienexperten der US-Bank ihr Kursziel für den Lebensmittel-Hersteller von 138 Dollar auf 134 Dollar, zum anderen gibt es nach einem „Overweight” zuvor nun für die Beyond Meat Aktie nur noch ein „Neutral”. Den gestrigen Handel an der US-Börse hat der Aktienkurs des Unternehmens bei 124,75 Dollar (+4,4 Prozent) beendet. ...