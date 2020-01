Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Bei Bewertungen an der Wall Street in Höhe von Billionen von US-Dollar sollte eine Marktkapitalisierung von 100 Mrd. US-Dollar für ein einziges Unternehmen nicht beeindrucken, geschweige denn die Marktteilnehmer verblüffen, so die Experten von XTB.Wenn dieses dadurch jedoch zum zweitwertvollsten Automobilkonzern der Welt werde und 25 Mal weniger Fahrzeuge produziert als der drittgrößte Autobauer , könnte eine gesunde Skepsis angebracht sein. [ mehr