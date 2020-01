Erst kürzlich thematisierten wir an dieser Stelle die überaus interessante charttechnische Konstellation der Aktie. In den letzten Handelstagen gab es diesbezüglich weitere Entwicklungen.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 22.01. hieß es unter anderem „[…] Im Chart zeichnet sich aktuell eine Dreiecksformation (grün) ab, die eine baldige Weichenstellung erwarten lässt. Noch ist offen, über welche Seite das Dreieck verlassen wird. Wir hatten in den letzten Kommentaren zu Kinross Gold immer wieder die wichtigen Marken und aus unserer Sicht aktuell zentralen Marken von 5,0 US-Dollar und 4,0 US-Dollar herausgestellt. Aktuell liegt der Fokus auf dem Bereich von 4,8 US-Dollar und der Zone 4,3/4,2 US-Dollar. Vor allem der Bereich 4,3 / 4,2 US-Dollar hat aufgrund der jüngsten Entwicklung an Bedeutung gewonnen und sollte nun idealerweise nicht mehr unterschritten werden. Auf der Oberseite bildete sich zuletzt im Bereich von 4,8 US-Dollar ein Zwischenhoch aus. Das Ziel möglicher Vorstöße auf der Oberseite muss es sein, die 4,8 US-Dollar zu knacken. Das würde auch gleich Druck auf die 5,0 US-Dollar ausüben. Unterstützung könnte es zudem von der aktuell stark ansteigenden 200-Tage-Linie geben. Kurzum: Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten weist aktuell in eine interessante Konstellation auf. Die beiden kurzfristig relevanten Zonen liegen aktuell bei 4,8 US-Dollar und 4,3/4,2 US-Dollar. Möglicherweise liefert die Auflösung der Dreiecksformation Impulse. […]“.



Der zwischenzeitliche Höhenflug des Goldpreises machte auch der Aktie von Kinross Gold Beine. Die Dreiecksformation wurde über die Oberseite (rot) verlassen und mit dem Ausbruch über die 4,8 US-Dollar verzeichnete die Aktie einen ersten Achtungserfolg. Aus charttechnischer Sicht wäre es eminent wichtig gewesen, wenn der Goldwert die 5,0 US-Dollar hätte knacken können. Doch der erste Versuch misslang. Die erste Chance ist somit vertan.

Dennoch unterstreicht der Ausbruchsversuch unserer Meinung nach die Aufwärtsambitionen der Aktie. Das Unternehmen wird am 12. Februar die Q4-Daten vermelden. Bis dahin ist der Goldpreis ein maßgeblicher Faktor und für diesen könnte es dann bereits morgen (Mittwoch, 29.01.) interessant werden, wenn die US-Notenbank ihre Leitzinsentscheidung bekannt geben wird.

Kommen wir noch einmal auf die aktuelle Konstellation bei Kinross Gold zurück: Es wäre ideal, wenn die Aktie nicht weiter zurückkommen würde und die 4,5 US-Dollar verteidigen könnte. Die zentrale Unterstützung sehen wir weiterhin bei 4,3/4,2 US-Dollar inkl. der dort verlaufenden 200-Tage-Linie.