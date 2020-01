UBS Asset Management lanciert innovativen Rohstoff-ETF

Die Strategie des neuen ETF bietet gleichzeitig ein Long Exposure im roll-optimierten CMCI sowie ein Short Exposure gegenüber der traditionellen "front month"-Rollmethode. Index und ETF haben ein Netto-Exposure nahe Null gegenüber den Rohstoffmärkten, da die zugrundeliegenden Rohstoffgewichtungen der Long- und Short-Positionen gleich sind. Dadurch entsteht mit dem neuen ETF eine innovative Investitionsmöglichkeit, die nicht mit traditionellen Anlageklassen korreliert ist. Der ETF folgt einem transparenten, regelbasierten Index, der von Bloomberg unabhängig verwaltet und veröffentlicht wird. Der ETF kann ein diversifiziertes Portfolio um einen attraktiven Baustein mit Risikoprämien ergänzen und als solcher unkorrelierte Erträge erwirtschaften.

„Seit 2011 haben die ETFs von UBS den Zugang für Anleger zu rohstoffbasierten Futures-Investments fundamental verändert und die Ineffizienzen bei Rollkosten konsequent abgebaut“, sagt Clemens Reuter, Leiter des Bereichs ETF & Passive Investment Specialists, UBS Asset Management. „Der UBS ETF (IE) CMCI Commodity Carry SF UCITS ETF eröffnet nun eine völlig neue Anlagestrategie, die Anlegern bisher bei Rohstoff-ETFs nicht zur Verfügung stand. Dadurch kann der ETF zur Diversifizierung der Portfoliorendite beitragen. Eine zunehmende Anzahl unserer Kunden hat Interesse an einer derartigen Lösung geäußert, weshalb wir uns freuen, ihnen diese äußerst innovative Lösung anbieten zu können.“

Der ETF ist an der Deutschen Börse sowie der Londoner Börse notiert und wird zukünftig auch an der SIX Swiss Exchange erhältlich sein.