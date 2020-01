NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Aktienmärkte haben nach den klaren Vortagesverlusten am Dienstag Boden gut gemacht. Der Dow Jones Industrial notierte zuletzt 0,74 Prozent höher bei 28 747,46 Punkten, nachdem er am Montag um fast 1,6 Prozent ins Minus gerutscht war. Der marktbreite S&P 500 stieg am Dienstag um 0,98 Prozent auf 3275,56 Zähler. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 1,44 Prozent auf 9081,10 Punkte.

Die Talfahrt zum Wochenstart habe einige Schnäppchenjäger auf den Plan gerufen, hieß es aus dem Handel. Anhaltende Befürchtungen vor einer Ausbreitung des Coronavirus und deren wirtschaftlichen Folgen hielten das Kaufinteresse jedoch in Grenzen. Die Gesamtzahl der weltweit bekannten Viruserkrankungen ist inzwischen auf über 4500 geklettert, ein Anstieg um mehr als 1700 Fälle zum Vortag. Die Zahl der Todesopfer in China stieg auf mindestens 106 Menschen.