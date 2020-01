Wirecard und DAX – Erwartung für Mittwoch…

Liebe Leser, die Spannung bei Wirecard wird immer größer. Beim DAX auch. Unser Trade von Dienstag Mittag auf Turnaround Tuesday brachte 100% im Turbo wer bis abends dabei blieb. Wir hatten schon bei 13.250 zum Gewinn nehmen geraten. Nun bei 13.300 und aufwärts raten wir, die Short-Seite antizyklisch zu nehmen wieder auf einen 50-Punkte Trade höchsten Risikos. WKN GB87UR Limit 3 Euro ist das richtige Papier. Take Profit auf 3,90 Euro. Bei Wirecard sehen wir, dass jeder Rücksetzer begeistert gegriffen wird. Die Spekulation auf einen Squeeze a la Tesla steigt. Dort ist die Aktie jetzt ausgereizt, die hat sich in den letzten Monaten verdoppelt. Bei Wirecard wäre in unserem Szenario 3 aus dem Video Kurslevels von 180 Euro aufwärts drin. Wie gesagt – bei Szenario 3. Der Turbo-Bull GB7ZV3 hebelt das Ganze mal 10.