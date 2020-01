Red Pine Exploration: CEO Quentin Yarie im Interview

Rund 2 Mio. kanadische Dollar hat Alamos Gold im Dezember in Red Pine Exploration (0,04 CAD | 0,03 Euro; CA75686Y4058) investiert und sich so 11,1 Prozent an dem Goldexplorer gesichert (Mehr hier). Alamos betreibt in der Nähe von Red Pines Wawa-Goldprojekt bereits die Island Gold-Mine, was Spekulationen über eine mögliche Übernahme oder eine Zusammenarbeit zum Abbau von Gold schürt. CEO Quentin Yarie hat sich auf der Vancouver Investment Resource Conference nun im Video-Interview mit dem Small Cap Investor zum Einstieg geäußert. Zudem erklärte der Geophysiker, dass man die restlichen Anteile des JV Partners Citabar zurückkaufen möchte. Aktuell hält Red Pine 65 Prozent an dem Projekt. Laut Yarie könnte ein Deal eine Cash-Komponente, die Ausgabe von Aktien und einen NSR auf das Projekt beinhalten. Damit einher könnte auch eine Bereinigung der Kapitalstruktur gehen.

Auch 2020 wird exploriert

In diesem Jahr will Red Pine zudem weitere 15.000 Bohrmeter auf dem Projekt niederbringen. Bisher verfügt man über Ressourcenschätzung für zwei Vorkommen auf der Liegenschaft mit kumuliert 701.000 Unzen Gold, wobei etwa ein Drittel bereits in der höheren Kategorie „indicated“ zu verorten ist (ausführlich hier). In diesem Jahr sollte es also neben strategischen Meldungen auch weitere Bohrergebnisse geben.

Aktieninfo Red Pine Exploration:

Börsenkürzel TSX-V: RPX

ISIN: CA75686Y4058

Aktienkurs: 0,04 CAD | 0,03 Euro

Börsenwert: 19,1 Mio. CAD

Ausstehende Aktien: 477,2 Mio.

Warrants | Optionen: 122,2 Mio. | 19,6 Mio.

Relevante Anteilseigner: Alamos Gold (11,1%), Insiders (2,5%), US Global (2,0%), Mackenzie Investments (2,7%)

