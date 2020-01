Wie erwartet ist der DAX mit dem Bruch der Unterstützungslinie bei ca. 13.400 Punkten an die Aufwärtstrendlinie gefallen. Auch wenn Trendlinien keine so große Bedeutung besitzen, wie die waagerechten Unterstützungs- und Widerstandslinien, haben die Marktteilnehmer in dieser Woche ein Auge auf diese Linie geworfen. Am Montag wurde die Trendlinie unterschritten. Bereits gestern konnte eine Gegenbewegung gestartet werden. Wenn ein nachhaltiger Trend vorangegangen wäre, hätte es sich gestern bei der Intraday-Stimmungswende um eine Hammer-Formation gehandelt.Trotz der Rückeroberung der Trendlinie und der heute zu erwartenden freundlichen Eröffnung, hat sich die Lage beim DAX wieder eingetrübt. Die Divergenz beim MACD-Indikator (Indikator konnte das Top im Markt nicht mehr nachvollziehen) wurde noch nicht abgearbeitet. Sowohl der MACD-Indikator, als auch der Stochastik-Indikator haben Verkaufssignale generiert. Für die kommenden Tage ist somit zu erwarten, dass die jüngste Unterstützung bei ca. 13.400 Punkten getestet und als Widerstand wahrgenommen wird. Anschließend dürfte der Markt erneut unter Druck geraten. Nur ein Ausbruch über die Widerstandslinie würde die Lage wieder signifikant verbessern. Dies ist derzeit nicht in Sicht.