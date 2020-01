Gestern nach US-Handelsschluss präsentierte Advanced Micro Devices die Daten für das vierte Quartal 2019 respektive für das Gesamtjahr 2019. Der in der letzten Zeit haussierende Aktienkurs deutete auf eine hohe Erwartungshaltung der Marktteilnehmer hin. Dass das kein schlechtes Omen sein muss, hatte erst kürzlich Konkurrent Intel eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Intel legte beeindruckende Zahlen vor, die wiederum dem exponierten Kursniveau der Aktie sogar noch weiteren Schub gaben.

Lesen Sie hierzu unsere Kommentierung „Intel - Kursfeuerwerk nach den Zahlen“ vom 24.01.

Und Advanced Micro Devices wollte mindestens in die gleiche Kerbe schlagen…

Rückblick. Wir begleiten die Aktie von Advanced Micro Devices bereits seit geraumer Zeit bei ihrer fulminanten Aufwärtsbewegung. In unserer letzten Kommentierung vom 23.01. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie hielt sich in der Folgezeit auch nicht lange an der vermeintlich hartnäckigen Widerstandszone um 48,0 US-Dollar auf und überrannte diesen Bereich. Mit der Fortsetzung der Bewegung bis in den Bereich von 51,9 US-Dollar konnte sich der Wert bereits von der wichtigen Zone lösen. Die Bewegung ist nach wie vor deutlich überkauft. Das exponierte Kursniveau lädt zu Gewinnmitnahmen ein. Rücksetzer sind daher mit einzukalkulieren. Trotz der überkauften Tendenzen sind noch keine deutlichen Anzeichen einer Top-Bildung auszumachen. Ein Abtauchen unter die Zone um 48,0 US-Dollar wäre ein erster Rückschlag und als Warnsignal zu bewerten. Unter die 42,0 US-Dollar sollte es dann nicht mehr gehen, anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden.“

Die Aktie ging mit knapp 50,5 US-Dollar aus dem gestrigen Dienstagshandel. Das war vor den Zahlen. Mit der Veröffentlichung der Daten geriet die Aktie in einer ersten Reaktion im nachbörslichen Handel ein wenig unter Druck. Hier muss man natürlich abwarten, wie sich der heutige Handelstag entwickeln wird. Manifestieren sich die Konsolidierungsbestrebungen oder enden diese, noch ehe sie richtig begonnen haben?

Advanced Micro Devices legte starke Daten für das vierte Quartal vor. Daran gibt es gar nichts zu rütteln. Der Umsatz belief sich im vierten Quartal 2019 auf 2,13 Mrd. US-Dollar; nach 1,42 Mrd. US-Dollar im vierten Quartal 2018. Das Unternehmen gab den Nettogewinn mit 170 Mio. US-Dollar (EPS 0,15 US-Dollar) an, nach 38 Mio. US-Dollar (oder EPS 0,04 US-Dollar) im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der adjustierte Nettogewinn betrug im aktuellen Berichtszeitraum 383 Mio. US-Dollar (EPS 0,32 US-Dollar).

Mit den aktuellen Daten konnte Advanced Micro Devices überzeugen. Dass die Marktakteure zunächst nicht euphorisch auf die Daten reagierten, dürfte maßgeblich am verhaltenen Ausblick des Unternehmens auf das erste Quartal 2020 gelegen haben. Advanced Micro Devices gab seine Umsatzerwartung für das laufende Quartal mit 1,80 Mrd. US-Dollar +/- 0,05 Mrd. US-Dollar an. Das hatte man sich von Analystenseite offenkundig etwas mehr erwartet.

Kurzum: Die erste Reaktion auf die Zahlen sollte man noch nicht überbewerten. Im besten Fall halten die 48,0 US-Dollar im regulären Handel. In jedem Fall sollte es nicht unter die 42,0 US-Dollar gehen. Auf der Oberseite gilt es, das letzte Hoch bei 52,8 US-Dollar auszuhebeln.