W.P. Carey Inc. (WPC): mit Traum-Setup

In unsicheren Zeiten ist Betongold gefragt. REITs (Real Estate Investment Trusts) werden steuerlich begünstigt, wenn sie Gewinne großzügig per Dividende an die Anteilseigner ausschütten.

Immoblilien-REIT W.P. Carey Inc. sieht gut erholt aus und könnte in den nächsten Tagen zum Allzeithoch durchstarten. Wo liegt das Einstiegssignal?