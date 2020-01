So wurde Judy Schmeling als Vorsitzende des board of directors von Canopy Growth berufen. Sie selbst ist bereits seit November 2018 Mitglied im board of directors von Canopy Growth. Zudem ist sie ebenfalls im board of directors von Constellation Brands vertreten. Die Verflechtung der beiden Unternehmen geht offenkundig weiter. Nicht wenige Marktakteure sehen in der Berufung Schmelings zur Vorsitzenden des board of directors eine größere Einflussnahme des Großaktionärs Constellation Brands auf die Geschicke bei Canopy Growth.

Die Spekulationen reißen in Bezug auf die jüngsten Personalentscheidungen nicht ab. Will Constellation Brands mit einer „neuen Mannschaft“ nur den Kurs des ins Schlingern geratenen Cannabis-Dampfers korrigieren oder steckt womöglich doch mehr dahinter?

Ob die Personalentscheidungen nun maßgeblichen Anteil an der jüngsten Erholung des Aktienkurses von Canopy Growth hatten oder eben nicht, sei einmal dahingestellt. Die Aktie legte einen sehr ordentlichen Start ins neue Jahr hin und konnte hierbei wichtige Meilensteine erreichen. Allerdings kam die Erholung kürzlich zum Stehen und nun gilt es…

In unseren letzten Kommentaren hatten wir immer wieder die Bedeutung der beiden aus unserer Sicht zentralen Marken thematisiert. Die 25,0 CAD sollten nach dem Schwächeanfall von Mitte November 2019 tunlichst nicht noch einmal unterschritten werden, wohingegen eine signifikante Rückeroberung der Marke von 30,0 CAD möglicherweise den Weg aus dem Tal der Tränen weisen könnte… Der Aktie gelang es zunächst, die Marke von 30,0 CAD erfolgreich zu durchstoßen. Bis auf knapp 34,0 CAD führte die Erholung in der Folgezeit, doch zu mehr reichte es bislang nicht. Kurzfristig haben sich die 34,0 CAD nun eine Relevanz als Widerstand erarbeitet. Die Aktie muss diese Marke jedoch möglichst zeitnah aushebeln, um sich den Weg zum nächsten Etappenziel – dem markanten Zwischenhoch aus dem September 2019 bei 38,3 CAD – freizukämpfen. Ein Ausbruch über das September-Hoch hinweg wäre ein Befreiungsschlag zu bewerten.

Kurzum: Die Cannabis-Werte erwischten zunächst einen schwachen Start in die neue Handelswoche. Canopy Growth tauchte am Montag wieder unter die 30,0 CAD ab und damit zunächst wieder in die dominierende Handelsspanne 25,0 bis 30,0 CAD ein. Der gestrige Dienstag brachte eine erneute Wende und belebte den Kurs. Die Aktie eroberte die 30,0 CAD zurück. Die zentrale Aufgabe für die nächsten Handelstage besteht nun darin, sich oberhalb von 30,0 CAD festzusetzen und ggf. die 34,0 CAD zu attackieren. Unter allen Umständen gilt es unverändert, einen signifikanten Rutsch unter die 25,0 CAD zu verhindern.