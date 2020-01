Die Gewinnentwicklung von MTU Aero Engines weist seit 2014 stetig nach oben. Und das wird, auch, wenn die Ergebnisse des vierten Quartals noch ausstehen, 2019 ebenso der Fall gewesen sein. Auch für 2020 erwarten die Experten einen Gewinnanstieg, ein wenig langsamer zwar als in den Jahren zuvor, aber dennoch soll es weiter vorangehen. Und die randvollen Auftragsbücher dürften das vorerst auch sicherstellen. Aber es geht bei diesem Trade auch nicht darum, auf eine nachhaltige Trendwende nach unten zu setzen, sondern ausschließlich auf eine Korrektur. Und die ist zum einen überfällig und würde zum anderen lukratives Potenzial auf der Unterseite bieten.

Grundlage einer solchen Korrektur wäre auf der einen Seite eine recht ambitionierte Bewertung der Aktie auf Basis des Kurs/Gewinn-Verhältnisses (KGV). Auf Basis der bereits recht gut eingrenzbaren 2019er-Gewinne läge das KGV momentan bei 27. Das ist sehr deutlich über dem Schnitt der vergangenen sechs Jahre, in denen sich dieses KGV im Bereich zwischen 18 und 22 bewegte. Und auch, wenn man die bislang nur als Prognose vorhandenen Gewinne des Jahres 2020 ansetzen würde, bei denen die Analysten derzeit einen Zuwachs zwischen zehn und zwölf Prozent annehmen, bliebe das KGV mit etwa 24 deutlich über dem langjährigen Schnitt. Das ist für ein Unternehmen, das als Zulieferer für konjunktursensible Unternehmen fungiert, eine hohe Risikoprämie. Das sehen auch die hinsichtlich der Gewinne optimistischen Analysten ähnlich: Deren Kursziel liegt im Schnitt derzeit bei 230 Euro und damit deutlich unterhalb des aktuellen Niveaus.

Zu teuer, markttechnisch überkauft und an der letzten Hürde abgeprallt

Da ist nicht viel Raum für Irritationen. Und die sehen wir derzeit in Form der Ausbreitung des Corona-Virus. Airlines geraten unter Abgabedruck, weil man sich sorgt, dass die Passagierzahlen deutlich sinken könnten. Und auch, wenn das kaum dazu führen wird, dass nennenswert Neuaufträge bei Flugzeugen ausbleiben und damit auch MTU Aero Engines weniger neue Triebwerk-Orders erhält, so können solche Irritationen ausreichen, um die Marktteilnehmer an problematische Aspekte zu erinnern, die man gerne beiseiteschiebt, solange Aufwärtstrends noch stark sind. Konkret: Das Wachstum weltweit ist nicht so stark, dass man die vollen Auftragsbücher bei MTU einfach in die Zukunft fortschreiben könnte und das untypisch hohe KGV damit geheilt würde.