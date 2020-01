Nachdem Bundesanleihen monatelang unter Druck standen, sind sie seit einigen Tagen wieder heiss begehrt. Dies spiegelt sich auch in den Renditen wider.

Nachdem Bundesanleihen monatelang unter Druck standen, sind sie seit einigen Tagen wieder heiss begehrt. Dies spiegelt sich auch in den Renditen wider. Im 10-jährigen Laufzeitbereich rutschten sie von -0,15% auf inzwischen -0,38% ab. Für den letzten Schub sorgte dabei die sich rasch ausbreitete Lungenkrankheit in China. Schon jetzt ist klar, dass das Coronavirus in der chinesischen Wirtschaft Bremsspuren hinterlassen wird. In vielen Städten sind die sozialen Kontakte auf ein Minimum reduziert und dies ausgerechnet während des Neujahrsfests. Die Reisebranche, der Einzelhandel und die Hotellerie werden Einbussen erleiden. Solche Rückschläge waren bereits bei der SARS-Epidemie vor 17 Jahren beobachtbar.

Allerdings geht China dieses Mal wesentlich energischer vor und die Sterblichkeitsrate des aktuellen Virus scheint niedriger zu sein als bei SARS. Darüber hinaus ist es keinesfalls ungewöhnlich, dass die Zahl der Infizierten zu Anfang einer Epidemie exponenziell steigt. Bleiben die Chinesen bei ihren Massnahmen konsequent, dürfte der Spuk zur Jahresmitte vorbei sein. Die Wahrscheinlichkeit ist somit hoch, dass es sich nur um eine temporäre und sektoral beschränkte Beeinträchtigung der Wirtschaftsaktivität handelt.