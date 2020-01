Hannover (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Third Point LLC geht Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der VARTA AG ein:Die Leerverkäufer des Hedgefonds Third Point LLC attackieren die Aktien des Batterieherstellers VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: VAR1).Der New Yorker Hedgefonds Third Point LLC hat am 27.01.2020 eine Short-Position in Höhe von 0,99% der VARTA-Aktien aufgebaut. [ mehr