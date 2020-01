Kann die in den vergangenen Tagen unter Druck geratene VW Vzg.-Aktie in absehbarer Zeit wieder ihre Jahreshoch vom 10.1.20 erreichen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nachdem die seit dem Oktober 2019 in einem soliden Aufwärtstrend liegende VW Vzg.-Aktie (ISIN: DE0007664039) am 10.1.20 bei 186,84 Euro ein Jahreshoch erreichte, ging es mit dem Aktienkurs in den vergangenen Tagen im Gleichklang mit dem Gesamtmarkt wieder deutlich nach unten. Erfüllen sich die optimistischen Prognosen jener Experten, die die Aktie in ihren neuesten Analysen mit Kurszielen von bis zu 220 Euro (UBS, RBC Capital Markets und Bernstein Research), dann könnte das derzeit reduzierte Kursniveau zum Einstieg in die VW Vzg.-Aktie genutzt werden.

Kann die VW Vzg.-Aktie, die bei der Erstellung dieses Beitrages bei 172,86 Euro notierte, in den nächsten Wochen zumindest wieder ihr Jahreshoch bei 186,84 Euro erreichen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte eine wesentlich höhere Rendite als ein direktes Investment in die Aktie abwerfen. Andererseits droht der Totalverlust des Kapitaleinsatzes.