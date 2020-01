Nachdem die Commerzbank Aktie im Laufe des Januars wieder einiges an Terrain verloren hat, zeigte sich der Aktienkurs des Bankkonzerns charttechnisch zuletzt stabil. Nach dem misslungenen Ausbruchsversuch an der 6-Euro-Marke und der anschließenden Abwärtsbewegung hat der Titel in den letzten Tagen bei 5,01/5,07 Euro eine deutliche Stabilisierung vollzogen. Der wichtige charttechnische Unterstützungsbereich für die Commerzbank Aktie ...