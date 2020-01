Flexible Strategien als Möglichkeit für Fixed Income Investoren in 2020

„Fixed Income Investoren sollten ihre Erwartungen, in diesem Jahr die Renditen von 2019 zu erreichen, zurückschrauben“, so Alexander Pelteshki, Co-Manager des Kames Strategic Global Bond Fund.

Gegenwind für festverzinsliche Anleger in Großbritannien sieht er insbesondere in den Haushaltplänen für das Frühjahr, die das Angebot an Staatsanleihen erhöhen sowie die Renditen, insbesondere auf lange Sicht, in die Höhe treiben könnten. Hinzu kommen globale geopolitische Spannungen im Nahen Osten sowie Handelskonflikte zwischen den USA und China, die den Markt erheblich beeinträchtigen können.