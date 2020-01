Das neue Buch von Dieter Kiwus

Im Finanzvertrieb weht ein immer rauerer Wind – dementsprechend haben Erfolgsratgeber und Coachings gerade wieder (bzw. immer noch) Hochsaison. Ganz neu auf dem Markt: das ca. 175 Seiten starke Buch "Neukunden Revolution" von Dieter Kiwus. Der Autor hat bereits einige Bücher veröffentlicht und verschenkt nun quasi seine Neuerscheinung, es fallen nur die Versand- und Logistikkosten an. Was kann dieses "Schnäppchen" tatsächlich leisten? Erstaunlich viel …

Kostenlose Angebote wie E-Books, Whitepaper oder Checklisten dienen vornehmlich dazu, Newsletter-Listen zu füllen – bringen aber selten echten Mehrwert. Dieter Kiwus verschenkt sein neues Buch während der Einführungsphase ebenfalls, nur Versand und Logistikspesen müssen vom Besteller übernommen werden. Aber im Gegensatz zu den aufgeführten Beispielen merkt man bereits nach wenigen Seiten, dass es sich bei dem Buch keineswegs um ein inhaltsleeres Werk handelt, sondern es dem Autor vielmehr darum geht, den Leserinnen und Lesern echten Mehrwert zu liefern. Übrigens: Nach der Einführungsphase wird das Buch bei den bekannten On- und Offline-Grossisten ganz regulär für 19,95 Euro erhältlich sein.

Bild: Neukunden Revolution. Bildquelle: Dieter Kiwus

Der Autor Dieter Kiwus

Wer sich weiterbilden und -entwickeln will, sollte branchenunabhängig darauf achten, dass er sich einen Mentor, Lehrer, Trainer, Coach oder Autor sucht, der selbst bereits über langjährige Erfahrungen verfügt und entsprechende, einschlägige Erfolge vorweisen kann. Hier kann der Autor auf unbestreitbare Lorbeeren zurückblicken: Schon mit 20 Jahren fing Dieter Kiwus (Jahrgang 1963) an, sich dem Vertrieb von Finanzdienstleistungen zu widmen. Anfangs folgte er den damals vorherrschenden Verkaufs- und Akquise-Methoden, erzielte auch erste Erfolge – merkte dann aber nach mehreren Rückschlägen recht schnell, dass auf lange Sicht nur eine konsequent Empfehlungs- und Vertrauens-orientierte Vorgehensweise Bestand haben würde. Dementsprechend entwickelte er mit Unterstützung eines erfahrenen Mentors eigene Strategien, die ihm seitdem etliche Vertriebs-Auszeichnungen, Coaching-Engagements bei deutschen Top-Konzernen und Tausende zufriedene Seminarteilnehmer bescherten. Vor 19 Jahren schrieb er sein erstes Buch mit dem klaren Fokus, engagierten und aufstrebenden Finanzvertrieblern die Frustrationserlebnisse zu ersparen, die er zu Beginn seiner Karriere überwinden musste.

Bildquelle: Dieter Kiwus

Das Buch "Neukunden Revolution"

Sein neustes und viertes Buch "Neukundenrevolution" stellt die konsequente Weiterentwicklung und Anpassung seiner Neukundengewinnungs-Strategie dar – gerade angesichts des durch Social Media und Co. geänderten Kundenverhaltens, sowie gesetzlichen Eingriffen wie der DSGVO. (hr engen und mit drakonischen Strafen bewehrten Datenschutzrichtlinien.) Bisher konnte Dieter Kiwus nahezu 100 Prozent seiner Kunden über Empfehlungsmarketing gewinnen – und wird es wohl auch weiterhin schaffen: Im Zentrum seines neuen Ratgebers steht das "Innovative Empfehlungsmarketing". Diese Methode bringt das klassische Empfehlungsmarketing ins 21te Jahrhundert. (geht über eine "kosmetische" Aktualisierung des Namens und der Struktur weit hinaus.) Der Autor hat im Laufe der letzten 25 Jahre als Coach und Mentor seine Erfolgsstrategie der Neukundengewinnung konsequent optimiert und ergänzt. "Empfehlungsmarketing ist tot, es lebe das neue Empfehlungsmarketing!", ruft Dieter Kiwus nun speziell den selbstständigen Finanzdienstleistern zu. Die gute Nachricht gleich vorweg: Das "Betteln" um Empfehlungen gehört dank der Kombination aus Social Media, vertrauensvollem, wertschätzendem Netzwerken und den klassischen Kernpunkten des Empfehlungsmarketing endgültig der Vergangenheit an. Neben einer klar und verständlich formulierten Strategie enthält "Neukunden Revolution" zahlreiche praxisorientierte Checklisten, um die vermittelten Erkenntnisse direkt umzusetzen. Dass man mit dem "Innovativen Empfehlungsmarketing" tatsächlich mindestens 1 bis 3 Neukunden pro Woche gewinnen kann, bestätigen laut Aussage des Autors mehrere Hundert Kunden, die vor der Veröffentlichung des Buches bereits Gelegenheit hatten, an Seminaren und Coachings des Neukundenexperten teilzunehmen. Entsprechende Original-Statements begeisterter – und durchweg erfolgreicher – Anwender findet man auf seiner Homepage. Insofern handelt es sich bei dem neuen Buch wohl wirklich um ein echtes Schnäppchen …