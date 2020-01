Lufthansa und Varta – freudige Entwicklung

Kurzfristig massiv überverkauft, negative Meldungen schlagen nicht mehr durch – so muss es sein, wenn man Aktien am Boden aufsammeln will. Varta unter 80, Lufthansa unter 14 Euro. Die gleiche Nummer ist Conti, an die Ihr Euch mutig mit der WKN CU898C, einem Turbo-Bull, anhängt. Beim DAX sollte man oberhalb der 13.300 nochmal eine Absicherung einziehen, sofern man gut investiert ist. Der Bear GD41FV mit Hebel 8 dürfte in den nächsten Tagen nochmal nützlich werden. Bei Lufthansa lautet Euer Bull KA7TA4. Solch volatile Märkte sind etwas Wunderbares, denn Nerven, Sentiment und Marktgefühl zusammen können eine richtig gute Überrendite bringen. Siehe unsere Inline-Scheine, bei denen gerade viele so richtig ins Laufen kommen. Man muss sie über Positionsgröße aber steuern, das wisst Ihr aus unseren Videos.