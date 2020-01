Die Aktie ist nicht zu stoppen. In den letzten zwölf Monaten verdoppelte sich der Kurs. Am Dienstag handelten die Anleger allerdings nach der Börsenweisheit „sell on good news“ und schickten die Vorzüge um 3% abwärts auf 208,60 Euro. Der Biotech-Zulieferer und Laborausrüster legte Zahlen vor, die die Erwartungen übertrafen. Die Göttinger steigerten im abgelaufenen Geschäftsjahr den Umsatz um 17% auf 1,8 Milliarden. Die operative Marge (Ebitda) erhöhte sich überproportional um 22% auf 496 Millionen. Die Marge üppige 27,1% (Vorjahr 25,9%). Die Niedersachsen, die dieses Jahr ihr 150jähriges Jubiläum feiern, profitieren vom Boom der Biotechnologie. Sie gilt als eine der Schlüsseltechnologien des 21. Jahrhunderts. Mit Wachstumsraten von mehr als 10% p.a. gehört die Branche zu den dynamischsten Industrien überhaupt. Schon mehr als die Hälfte neuzugelassener Medikamente wird biotechnologisch erzeugt. Das Produktportfolio enthält sämtliche Gerätschaften zur Herstellung eines Biopharmazeutikums. Sartorius möchte weiter wachsen. 2020 soll der Umsatz in einem Korridor zwischen 10 und 13% zulegen. Die Umsatzmarge soll weiter klettern. CEO Joachim Kreuzburg dürfte allerdings gegen Ende des ersten Quartals eine komplett überarbeitete Prognose abgeben. Dann soll auch die im Ok-tober bekanntgegebene Übernahme von Biotechnologie-Aktivitäten des US-Mischkonzerns Danaher abgebildet werden. Zur Zeit warten die Göttinger noch auf den behördlichen Segen. Kommt der Deal zustande, wäre es der größte Zukauf der Firmengeschichte. Kaufpreis 750 Millionen Dollar. Das Danaher-Portfolio erzielte 2018 einen Umsatz von ca. 140 Millionen Dollar bei zweistelligen operativen Gewinnmargen. Im Dezember schlug Sartorius erneut zu. Die Göttinger übernehmen für rund 45 Millionen Euro die Mehrheit an dem israelischen Zellkulturenmedienhersteller Biological Industries. Regelmäßige Zukäufe sind Teil des Geschäftsmodells. Bis 2025 möchte Sartorius die Erlöse auf rund 4 Milliarden verdoppeln. Etwa ein Drittel des Wachstums sollen Akquisitionen beitragen. Seit 2011 hat der Biotech-Zulieferer zwölf Firmen geschluckt! Einen Schub erwarten die Niedersachsen durch Biosimilars, deren Herstellung wesentlich aufwendiger ist als bei herkömmlich produzierten Generika. Schätzungen zufolge soll dieser Markt in den nächsten Jahren mit 25% p.a. wachsen. Die Bewertung der Aktie ist kein Kind von Traurigkeit. Marktkapitalisierung 16 Milliarden. Das KGV rund 65. Fazit: Der Aufwärtstrend der Aktie ist intakt. Mutige spekulieren auf einen weiteren Anstieg. Aber Vorsicht. Die Position mit einer Stop-Loss-Order absichern.