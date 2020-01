Hypoport verkauft eigene Aktien

Hypoport hat sich im Rahmen einer Privatplatzierung von 30.000 eigenen Aktien getrennt, die im Eigenbestand gehalten wurden. „Die Veräußerung an institutionelle Investoren wurde in einem beschleunigten Verfahren durchgeführt. Der Erlös soll in die Finanzierung von zukünftigen Akquisitionen eingebracht werden”, so das Berliner Software-Unternehmen.Zum konkreten Verkaufspreis macht die Gesellschaft keine Angaben. Die Zahl ...