FCR Immobilien steigt bei Immoware24 ein

FCR Immobilien meldet eine Beteiligung strategischer Natur an der Immoware24 GmbH. Zur genauen Höhe des Anteils und dessen Kaufpreis macht das Münchener Immobilien-Unternehmen am Mittwoch keine Angaben. „Auch in der Immobilienbranche bietet die digitale Transformation sehr interessante Wachstums- und Ertragsmöglichkeiten. Wir haben uns in diesem Bereich frühzeitig positioniert und wollen unsere Marktposition stetig ausbauen”, ...