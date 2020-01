CR Capital Real Estate hat am Mittwoch erste ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2019 vorgelegt. Das Unternehmen meldet einen Gewinn von 90 Millionen Euro und ein Eigenkapital von 200 Millionen Euro. „Um die Weichen für das künftige Wachstum und die Erweiterung des Geschäftsmodells zu einem Immobilieninvestmenthaus zu stellen, wurde die Bilanzierung auf IFRS 10 umgestellt”, so das Immobilien-Unternehmen.Zudem will die ...