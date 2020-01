Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) will für die Beschäftigten des Bundes einen Tarifvertrag Digitalisierung abschließen, durch den sie an den digitalen Möglichkeiten teilhaben und vor Risiken geschützt werden sollen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der ver.di:Dazu werden am 28. [ mehr