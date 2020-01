Im vierten Quartal steigt der Umsatz bei Philips um 6,7 Prozent auf 5,958 Milliarden Euro an. Für das Gesamtjahr ergibt sich ein Plus von 7,5 Prozent auf 19,482 Milliarden Euro. Das bereinigte EBITA legt im Schlussquartal um 9,8 Prozent auf 1,066 Milliarden Euro zu, im Gesamtjahr errechnet sich eine Steigerung um 8,3 Prozent auf 2,563 Milliarden Euro.Damit werden die Ziele für 2019 knapp erreicht. Je Aktie will Philips eine ...