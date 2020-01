Meist kommen Stimmrechtsmitteilungen von Wirecard am Abend, gerne auch vor dem Wochenende. Doch dieses Mal gibt es am Mittwochvormittag eine entsprechende Mitteilung des DAX-Konzerns.Artisan Partners Asset Management aus den USA haben demnach eine Schwelle überschritten. Lag der Gesamtstimmrechtsanteil der Amerikaner bisher bei 2,998 Prozent, so sind es jetzt 3,18 Prozent. Dies entspricht rund 3,926 Millionen Stimmrechten. ...