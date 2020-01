US-Anleihen starten mit Gewinnen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-amerikanische Staatsanleihen sind am Mittwoch mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Marktteilnehmer nannten die anhaltende Vorsicht der Anleger wegen des chinesischen Coronavirus als Hauptgrund. Die Nachfrage nach sicheren Anlagealternativen bleibe deswegen hoch.

Konjunkturdaten stehen zur Wochenmitte kaum auf dem Plan. Dafür rückt am Abend die Geldpolitik in den Vordergrund. Die US-Notenbank Fed gibt ihre Zinsentscheidung bekannt. Anleger und Analysten rechnen in großer Mehrheit mit einer unveränderten Geldpolitik.