Wirecard – Kursverdopplung prophezeit

Liebe Leser, mit dem Call-Optionsschein GB33PS auf Wirecard haben wir Ihnen zuletzt einen Call für die ganz große Kurssteigerung gezeigt. Doch es geht noch viel optimistischer. Hauk und Aufhäuser sagt – Ziel 270. Exakt ein Verdoppler. Wer daran glaubt und Wirecard damit auf dem Weg von Tesla sieht, der kann natürlich auch in die ganz offensive Kiste greifen. Exakt einen Euro kostet die GB7WEZ – ein Wirecard-Call mit Basis 220 Euro, bei dem WDI für die Kursexplosion aber sogar lange Zeit hat. Das Papier läuft bis Ende 2021. Im Wortlaut heißt es übrigens: Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Einstufung für Wirecard auf “Buy” mit einem Kursziel von 270 Euro belassen. Die jüngste Kursrally sei gerechtfertigt, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gegenüber der Konkurrenz von Adyen und Worldline seien die Papiere des Zahlungsabwicklers immer noch sehr günstig.

Auch Baader zeigte sich zuletzt ja offensiv:

Die Baader Bank hat die Einstufung für Wirecard vor Quartalszahlen auf “Buy” mit einem Kursziel von 240 Euro belassen. Während die Augen auf die Untersuchungen der Wirtschaftsprüfer von von KPMG gerichtet seien, wäre eine weiter anziehende Gewinndynamik ein starkes Signal an die Investoren, schrieb Analyst Knut Woller in einer am Montag vorliegenden Studie. Denn dies würde bedeuten, dass die von der Financial Times erhobenen Vorwürfe das operative Geschäft des Zahlungsdienstleisters nicht negativ beeinflusst hätten.

Das Ziel 240 bedeutet übrigens locker 70% Potenzial. Ohne Hebel…