Der Kursanstieg über die Hürde von rund 340,00 US-Dollar war ein weiterer wichtiger Schritt in einem möglichen Ausbruchsszenario über einen mittelfristigen Abwärtstrend bestehend seit Mitte 2018. Dieser verläuft um 360,00 US-Dollar (fallend) und muss für den mittelfristigen bullischen Werdegang der Netflix-Aktie unbedingt geknackt werden. Doch die Konkurrenz schläft nicht, Disney ist mit seinem Streamingdienst fulminant gestartet und gräbt Netflix die Kunden ab. Die Aktie ist bereits sehr stark gelaufen, Investoren könnten sich noch einmal auf diesen Wert konzentrieren und weiter vorantreiben. Diese Chance sollte man sich nicht entgehen lassen!

Ab 360 USD geht's los

Solange sich das Wertpapier zwischen 340,00 US-Dollar und der abfallenden Trendlinie um 360,00 US-Dollar aufhält, ist der Netflix zunächst als neutral zu beurteilen, dies könnte eine Phase des weiteren Kräftesammelns sein. Ein nachhaltiger Kurssprung über die Kaufmarke von 360,00 US-Dollar dürfte in einem weiteren Schritt Kurspotenzial bis in den Bereich rund um 385,99 US-Dollar freisetzen. Mittelfristig wäre sogar ein Rücklauf zurück an die Jahreshochs aus 2018 bei 423,20 US-Dollar vorstellbar. Für alle Long-Ansätze sollten zeitlich unbeschränkte Instrumente verwendet werden, hierzu kann beispielsweise auf das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5KJ1 zurückgegriffen werden. Ein unerwarteter Rutsch unter die Unterstützungszone von rund 340,00 US-Dollar würde jedoch das kurzfristig bullische Chartbild etwas eintrüben, dies könnte der Beginn einer einsetzenden Konsolidierung zurück auf 321,00 US-Dollar und den dort verlaufenden 50-Wochen-Durchschnitt sein.