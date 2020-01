Francotyp-Postalia nimmt neues Servicecenter in Betrieb

Francotyp-Postalia hat den neuen Standort in Hennigsdorf bei Berlin in Betrieb genommen. „Bis April werden in der dafür gegründeten FP Shared Services Europe GmbH zunächst 27 Mitarbeiter beschäftigt sein, langfristig sind dort mehr als 80 Arbeitsplätze geplant”, meldet das Unternehmen am Mittwoch zu seinem neuen europäischen Servicecenter. Dieses solle grundlegende Aufgaben des Konzerns zentral steuern.Der Standort ist ...