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Klöckner & Co Zweistelliges Plus! Aktienanalyse

Nachrichtenquelle: Aktiencheck News
29.01.2020, 16:01  |  62   |   |   
Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klöckner & Co-Aktienanalyse von "Der Aktionär":

Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Stahlhändlers Klöckner & Co SE (ISIN: DE000KC01000, WKN: KC0100, Ticker-Symbol: KCO, NASDAQ OTC-Symbol: KLKNF) unter die Lupe. [mehr]


 


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Diskussion: Klöckner&Co auf langfristiger Basis investieren?
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