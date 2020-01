Der Dax steigt wegen dem Coronavirus, am nächsten Tag fällt er aus gleichem Grund. WTI ÖL steigt aus Angst vor dem Virus und Bitcoin steigt jetzt plötzlich auch wegen dem Virus. Wir können nur davor warnen solche Aussagen für Handelsentscheidungen zu nutzen.

Nur besteht der Anstieg nicht erst seit ein paar Tagen. Deshalb sind wir auch bereits seit 06. Januar 2020 Long im Markt eingestiegen. Den Einstiegspunkt können Sie im Chart als gelben Kreis erkennen.

Die Bullen machen den Sack zu und überschreiten klar und deutlich das letzte Hoch der iii in Orange. Wir stellen mit diesem Schritt unseren Count um und gehen davon aus, dass wir uns in einer impulsiven Bewegung nach Norden befinden. Damit ist das Tief der Welle 2 in Pink hinterlegt und wir sehen den Bitcoin in einer übergeordneten Aufwärtsbewegung. Dass der Kurs noch einmal bis $5000 zurückkommt, ist nun die Alternative. Innerhalb der Welle 1 in Grün erwarten wir noch Kurse im $10000 Bereich, bevor eine größere Korrektur in Welle 2 noch einmal die Chance für Nachkäufe bieten wird.

Sobald sich ein Hoch in Welle 1 abzeichnet, werden wir einen Tradingbereich hinterlegen. Wer sich langfristig positionieren will, sollte diesen keinesfalls verpassen. Im Rahmen unseres letzten Einstiegs sind wir weiter Long investiert.

