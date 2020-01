Der Dax steigt wegen dem Coronavirus, am nächsten Tag fällt er aus gleichem Grund. WTI ÖL war erst im freien Fall, was der Angst vor dem Virus zugeschrieben wurde. Wir sind nun Long in den Markt eingestiegen auch aus dem Wissen heraus, über den Bullshit der hier den Anlegern verzapft wird. Jetzt können Sie auf einem der größten Medienportale Deutschlands heute lesen das der aktuelle Anstieg gepusht wird durch eine Angst vor der Verbreitung des Corona Virus.

Es wird also das exakt gleiche Ereigniss bewusst manipuliert und genutzt um beide Richtungen, Anstieg und Abverkauf des Ölpreises zu rechtfertigen. Seien Sie bei solchen Aussagen einfach sehr vorsichtig und basieren Sie darauf keine Handelsentscheidungen.

Wir sind seit Anfang der Woche Long im WTI ÖL:

Die Stabilisierung in WTI setzt sich fort und der Markt befindet sich mittlerweile am Widerstand bei $54.12. Solange sich die Bullen bekanntlich über $50.96 halten bleibt die Primärerwartung, dass der Markt sich hier in der laufenden Gegenbewegung in Welle B in Braun weiter in Richtung $60 durchsetzen kann.

Auf der Oberseite gilt es als nächsten Widerstand die $55.33 zu überschreiten. Gelingt dies, liegt uns eine weitere deutliche Bestätigung vor, dass der Markt sein Tief in Welle A in Braun ausgebaut hat. Gleichzeitig werden wir dies nutzen, um unseren Stopp nachzuziehen. Übergeordnet gehen nach der laufenden Gegenbewegung jedoch weiterhin von tieferen Notierungen aus und sehen WTI langfristig Notierungen im Bereich von $45 und tiefer anlaufen.

Zusammengefasst, bleibt WTI stabil und baut seine Gegenbewegung weiter aus. Nachdem Long Trade mit einem Potenzial von 5$-7$ und einer Haltedauer von c. 1-2 Wochen werden wir massiv Short Positionen aufbauen und haben dann ein direktes Potenzial für einen Short von ca.15$.

