Unsere letzte Kommentierung zu Agnico Eagle Mines überschrieben wir an dieser Stelle mit „Aktie auf dem Sprung“.

So hieß es in der betreffenden Kommentierung vom 22.01. unter anderem „[…] Nun steht die Aktie erneut unmittelbar davor, die 82,0 CAD auszuhebeln und sich den Weg in Richtung markantes Doppeltop aus dem August und September 2019 im Bereich von 86+ CAD freizukämpfen. Die gestern an den Tag gelegte Bewegungsdynamik nährt zumindest die Hoffnung auf einen erfolgreichen Sprung über die 82,0 CAD. Ob es letztendlich so kommen wird, bleibt noch abzuwarten. Unter fundamentalen Aspekten wird es spätestens am 13. Februar spannend. Die Kanadier haben für diesen Tag die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das Dezember-Quartal 2019 angekündigt. Kurzum: Oberhalb von 82 CAD stünde einer Fortsetzung der Bewegung in Richtung 85+ CAD nichts Gravierendes im Wege. Auf der Unterseite bleibt es dabei: Unter die 75 CAD sollte es nicht gehen, anderenfalls ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

In der Folgezeit wurde es dann in der Tat noch einmal spannend. Die Aktie lancierte einen Ausbruchsversuch auf der Oberseite. Der Ausbruch über die 82 CAD nahm zügig Fahrt auf. Eine Fortsetzung der Bewegung in Richtung 85+ CAD schien möglich. Doch der untergeordnete Widerstand bei 84 CAD machte den Ambitionen dann doch noch einen Strich durch die Rechnung. Der Goldpreis kam wieder etwas zurück. Die Aktie des kanadischen Goldproduzenten zog nach.

Aktuell hat sich der Goldwert auf knapp 79 CAD und damit in die bis dato dominierende Handelsspanne zurückgezogen. Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch muss sich der Wert erst einmal neu orientieren. Auf der Unterseite gilt es unverändert, die 75,0 CAD zu verteidigen. Noch einmal sei an die Zahlenveröffentlichung am 13. Februar erinnert. Möglicherweise geben die frischen Zahlen dem Aktienkurs signifikante Impulse in die eine oder in die andere Richtung. Bis auf Weiteres dürfte sich das Handelsgeschehen im Bereich von 75,0 CAD bis 84,0 CAD abspielen.